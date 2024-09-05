Челси не включил ряд игроков основного состава в заявку Лиги конференций

Челси решился на интересные решения в заявке на Лигу конференций, пишет Standard.

По информации издания, лондонцы решили не заявлять на турнир одного из лидеров команды Коула Палмера.

Кроме англичанина в заявку также не попали Уэсли Фофана, Бен Чиллуэл и Ромео Лавия.

При этом отметим, что Челси сможет внести футболистов в заявку, если выйдет в стадию плей-офф.

А на групповом этапе "синим" предстоит сыграть с Гентом, Панатинаикосом, Ноа, Хайденхаймом, Астаной и Шэмрок Роверс.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок МЮ продолжит карьеру в Австралии.

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