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Мудрик продолжает зажигать: украинец отметился еще двумя результативными действиями

Вингер набрал 1+2 по системе гол+пас.
Сегодня, 21:02
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В четверг, 24 октября, Челси отправился в гости к Панатинаикосу в рамках третьего тура Лиги конференций.

После первого тайма "синие" минимально вели в счете. На 22-й минуте Мудрик прорвался по флангу и прострелил точно на ногу Жоау Феликсу.

А во втором тайме украинец уже забил собственный гол. Теперь уже самого Михаила точным пасом в штрафной нашел Педру Нету.

Вингеру оставалось только кивнуть головой, чтобы забить гол, что он и сделал. А еще спустя пять минут Мудрик снова ассистировал на Феликса, который довел счет до 0:3.

С таблицей общего этапа Лиги конференций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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