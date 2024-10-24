Мудрик заставил защитника Панатинаикоса сыграть рукой и заработал пенальти

Защитник показывал на Михаила рукой и в нее попал мяч.

В четверг, 24 октября, Челси отправился в гости к Панатинаикосу в рамках третьего тура Лиги конференций.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и проводит один из своих лучших матчей в составе "синих".

К 55-й минуте украинец сумел записать на свой счет один гол и два ассиста, а на 59-й минуте опосредовано помог отличиться Кристоферу Нкунку.

Мудрик заставил аргентинца сыграть рукой, пока тот показывал партнерам на Михаила. Заработанный пенальти оформил Кристофер Нкунку.

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