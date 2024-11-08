Челси устроил тотальный разгром армянскому Ноах

В четверг, 7 ноября, Челси принимал дома армянский Ноах в рамках 3-го тура Лиги конференций.

Первая атака осталась за гостями, Гергорио имел отличный шанс забить быстрый гол, а вот лондонцы свой первый момент реализовали - Адарабийо замкнул головой угловой.

Сразу за этим Марк Гиу воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество Челси. Вскоре еще один угловой привел к голу, который записал на свой счет Дисаси, затем отличился и Феликс.

Однако и на этом хозяева не остановились. Под занавес тайма Мудрик и Феликс довели счет до разгромного - 6:0.

Во втором тайме лондонцы уже не так бежали вперед, спокойно сдерживая соперника. Ближе к концу матча Нкунку также записал на свой счет гол, а затем француз поставил точку в мучениях армянского клуба, забив с пенальти восьмой гол.

Статистика матча Челси - Ноах 4-го тура Лиги конференций

Челси - Ноах 8:0

Голы: Адарабийо, 12, Гиу, 13, Дисаси, 18, Феликс, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, (пенальти), 76

Ожидаемые голы (xG): 5.44 - 0.61

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 31 - 15

Удары в створ: 18 - 7

Фолы: 9 - 5

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