Челси устроил тотальный разгром армянскому Ноах
В четверг, 7 ноября, Челси принимал дома армянский Ноах в рамках 3-го тура Лиги конференций.
Первая атака осталась за гостями, Гергорио имел отличный шанс забить быстрый гол, а вот лондонцы свой первый момент реализовали - Адарабийо замкнул головой угловой.
Сразу за этим Марк Гиу воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество Челси. Вскоре еще один угловой привел к голу, который записал на свой счет Дисаси, затем отличился и Феликс.
Однако и на этом хозяева не остановились. Под занавес тайма Мудрик и Феликс довели счет до разгромного - 6:0.
Во втором тайме лондонцы уже не так бежали вперед, спокойно сдерживая соперника. Ближе к концу матча Нкунку также записал на свой счет гол, а затем француз поставил точку в мучениях армянского клуба, забив с пенальти восьмой гол.
Статистика матча Челси - Ноах 4-го тура Лиги конференций
Челси - Ноах 8:0
Голы: Адарабийо, 12, Гиу, 13, Дисаси, 18, Феликс, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, (пенальти), 76
Ожидаемые голы (xG): 5.44 - 0.61
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 31 - 15
Удары в створ: 18 - 7
Фолы: 9 - 5
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