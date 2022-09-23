Польша - Нидерланды 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций

В четверг, 22 сентября, сборная Польши принимала на своем поле Нидерланды в рамках пятого тура в группе 4 Дивизиона А Лиги наций.

Команда Луи ван Гала сумела разобраться с хозяевами матча, одержав победу со счетом 2:0.

Гости открыли счет в поединке на 14-й минуте стараниями Коди Гакпо, а во второй половине встречи Стивен Бергвейн отправил в ворота поляков второй мяч.

После пяти сыгранных туров Нидерланды с 13 очками возглавляют свою группу, опережая Бельгию на три балла. Польша занимает третью строчку с четырьмя пунктами, имея преимущество над Уэльсом в три очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Польша - Нидерланды:

Польша - Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо, 14, Бергвейн, 60

Польша: Щенсны - Беднарек, Глик, Кивйор - Франковский (Берешинский, 79), Криховяк, Линетти (Милик, 46), Залевский (Скурас, 70) - Шиманский (Клих, 70), Зелинский (Леговский, 86) - Левандовски

Нидерланды: Пасвер - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, Копмайнерс (Берхгюйс, 6, Тейлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Блинд - Гакпо - Бергвейн (Вегхорст, 75), Депай (Янссен 52)

Предупреждения: Щенсны, 85 - Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85.

Источник: MEGOGO