iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Польша - Нидерланды 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка национальных сборных.
Сегодня, 01:02
Нидерланды победили на выезде Польшу / knvb.nl
Нидерланды победили на выезде Польшу / knvb.nl
0 0 0

В четверг, 22 сентября, сборная Польши принимала на своем поле Нидерланды в рамках пятого тура в группе 4 Дивизиона А Лиги наций.

Команда Луи ван Гала сумела разобраться с хозяевами матча, одержав победу со счетом 2:0.

Гости открыли счет в поединке на 14-й минуте стараниями Коди Гакпо, а во второй половине встречи Стивен Бергвейн отправил в ворота поляков второй мяч.

После пяти сыгранных туров Нидерланды с 13 очками возглавляют свою группу, опережая Бельгию на три балла. Польша занимает третью строчку с четырьмя пунктами, имея преимущество над Уэльсом в три очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Польша - Нидерланды:

Польша - Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо, 14, Бергвейн, 60

Польша: Щенсны - Беднарек, Глик, Кивйор - Франковский (Берешинский, 79), Криховяк, Линетти (Милик, 46), Залевский (Скурас, 70) - Шиманский (Клих, 70), Зелинский (Леговский, 86) - Левандовски

Нидерланды: Пасвер - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, Копмайнерс (Берхгюйс, 6, Тейлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Блинд - Гакпо - Бергвейн (Вегхорст, 75), Депай (Янссен 52)

Предупреждения: Щенсны, 85 - Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов сборная Польши видео голов Лига наций обзор матча
0 0 0

Статьи по теме

Хорватия - Дания 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги наций Хорватия - Дания 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Франция - Австрия 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги наций Франция - Австрия 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Жиру стал самым возрастным автором гола в истории сборной Франции Жиру стал самым возрастным автором гола в истории сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Польша - Нидерланды 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Польша - Нидерланды 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Лига наций01:02
Польша - Нидерланды 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Лига наций00:58
Хорватия - Дания 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Бокс00:40
Промоутер Джошуа: Возобновили переговоры о бое с Фьюри, все идет хорошо
Лига наций00:36
Франция - Австрия 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Украина00:26
Назарина перешел из Зари в Шахтер - УПЛ
Лига наций00:04
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций00:01
Жиру стал самым возрастным автором гола в истории сборной Франции
Вчера, 23:58
Лига наций23:58
Лига наций: Нидерланды на выезде одолели Польшу, Бельгия победила Уэльс
Лига наций23:45
Лига наций. Группа А1: Франция добыла первую победу, Хорватия обыграла Данию
Бокс23:28
Усик: ВСУ - это главная команда Украины, все должны помочь им победить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK