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Монзуль получила назначение на матч Лиги наций

Бригада украинской судьи будет работать на международном поединке сборных.
Сегодня, 14:56
Екатерина Монзуль / Getty Images
Екатерина Монзуль / Getty Images
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В понедельник, 26 сентября, в группе 2 Дивизиона D Лиги наций состоится матч, в котором Сан-Марино примет Эстонию.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, на предстоящий поединок получила назначение украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

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Ассистентами рефери будут Марина Стрилецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Матч Лиги наций Сан-Марино - Эстония начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко будет работать на матче Лиги наций Фарерские острова - Турция.

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