iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Англии уступила Италии, вылетев из высшего дивизиона Лиги наций

Гол Распрадори решил исход встречи и судьбу англичан.
Вчера, 23:41
Италия - Англия / Getty Images
Италия - Англия / Getty Images
0 0 0

В пятницу, 23 сентября, в рамках пятого тура Лига А Лиги наций сборная Италии принимала сборную Англии. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил игрок итальянской команды Джакомо Распрадори. Форвард отметился на 68-й минуте матча.

Таким образом сборная Англии покидает Лигу А и понижается в Лигу В. За 5 туров команда сумела набрать всего 2 очка.

В свою очередь сборная Италии занимает вторую строчку, набрав 8 баллов.

Италия - Англия 1:0

Гол: Распрадори, 68

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Толои, Ачерби, Димарко (Фраттези, 89) - Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63) - Скамакка (Ньонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81).

Англия: Поуп - Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Дайер - Сака (Грилиш, 72), Райс, Беллингем - Фоден, Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Бонуччи, Ди Лоренцо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Италии Лига наций
0 0 0

Статьи по теме

Италия - Англия 1:0 Обзор матча и видео гола Италия - Англия 1:0 Обзор матча и видео гола
Англия покинула элитный дивизион Лиги наций Англия покинула элитный дивизион Лиги наций
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Сборная Грузии благодаря победе над Северной Македонией заработала повышение в Лиге наций Сборная Грузии благодаря победе над Северной Македонией заработала повышение в Лиге наций
Помочь журналистам

Видео

Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21
Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Лига наций00:57
Италия - Англия 1:0 Обзор матча и видео гола
Украина00:45
Ротань подвел итоги поражения от Словакии в первом матче плей-офф отбора к ЧЕ-2023 U-21
Европа00:24
Топ-клуб Серии А намерен подписать Гризманна
Европа00:21
Защитник Барселоны получил травму
Вчера, 23:56
Теннис23:56
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей
Европа23:55
Англия покинула элитный дивизион Лиги наций
Лига наций23:52
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций23:41
Сборная Англии уступила Италии, вылетев из высшего дивизиона Лиги наций
Лига наций23:39
Венгрия неожиданно переиграла Германию на выезде
Европа23:14
Дани Алвес сравнил между собой Месси и Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK