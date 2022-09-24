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Италия - Англия 1:0 Обзор матча и видео гола

Вашему вниманию лучшие моменты поединка национальных сборных.
Сегодня, 00:57
Италия - Англия / Getty Images
Италия - Англия / Getty Images
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В пятницу, 23 сентября, в рамках пятого тура Лига А Лиги наций сборная Италии принимала сборную Англии. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил игрок итальянской команды Джакомо Распрадори. Форвард отметился на 68-й минуте матча.

Вашему внимаю видеообзор матча Италия - Англия:

Италия - Англия 1:0

Гол: Распрадори, 68

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Толои, Ачерби, Димарко (Фраттези, 89) - Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63) - Скамакка (Ньонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81).

Англия: Поуп - Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Дайер - Сака (Грилиш, 72), Райс, Беллингем - Фоден, Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Бонуччи, Ди Лоренцо.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео Лига наций
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