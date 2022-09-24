Италия - Англия 1:0 Обзор матча и видео гола
Вашему вниманию лучшие моменты поединка национальных сборных.
В пятницу, 23 сентября, в рамках пятого тура Лига А Лиги наций сборная Италии принимала сборную Англии. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил игрок итальянской команды Джакомо Распрадори. Форвард отметился на 68-й минуте матча.
Вашему внимаю видеообзор матча Италия - Англия:
Италия - Англия 1:0
Гол: Распрадори, 68
Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Толои, Ачерби, Димарко (Фраттези, 89) - Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63) - Скамакка (Ньонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81).
Англия: Поуп - Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Дайер - Сака (Грилиш, 72), Райс, Беллингем - Фоден, Кейн, Стерлинг.
Предупреждения: Бонуччи, Ди Лоренцо.
Источник: MEGOGO