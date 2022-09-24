Тымчик отметился дебютным голом за сборную Украины

Гол игрока Динамо позволил нашей команде завладеть преимуществом в игре с армянами.

В Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сошлись Армения и Украина.

Команда Александра Петракова ушла на перерыв с минимальным преимуществом в счете, благодаря единственному голу в исполнении Александра Тымчика.

Стоит отметить, что для правого защитника киевского Динамо данное взятие ворот стало дебютным в составе сборной Украины. Сделал он это в своей одиннадцатой игре за национальную команду.

Читай также: Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем

За сборную Украины Тымчик дебютировал 3 сентября 2020 года в матче Лиги наций против Швейцарии (2:1). Александр провел на поле все 90 минут.

Напомним, что следить за событиями поединка можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.