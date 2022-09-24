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Тымчик отметился дебютным голом за сборную Украины

Гол игрока Динамо позволил нашей команде завладеть преимуществом в игре с армянами.
Сегодня, 16:55
Александр Тымчик / ФК Динамо Киев
Александр Тымчик / ФК Динамо Киев
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В Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сошлись Армения и Украина.

Команда Александра Петракова ушла на перерыв с минимальным преимуществом в счете, благодаря единственному голу в исполнении Александра Тымчика.

Стоит отметить, что для правого защитника киевского Динамо данное взятие ворот стало дебютным в составе сборной Украины. Сделал он это в своей одиннадцатой игре за национальную команду.

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За сборную Украины Тымчик дебютировал 3 сентября 2020 года в матче Лиги наций против Швейцарии (2:1). Александр провел на поле все 90 минут.

Напомним, что следить за событиями поединка можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Сборная Украины Лига наций Александр Тымчик
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