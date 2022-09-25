Сборная Дании добыла сенсационную победу над Францией

В воскресенье, 25 сентября, в рамках 6 тура Лиги А Лиги наций сборная Дании принимала Францию. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Датчане решили исход встречи еще в первой половине встречи. Сначала форвард Каспер Дольберг отметился с ассиста Дамсгарда на 34-й минуте.

Спустя пару мгновений хозяева удвоили свое преимущество. Сков Ольсен забил гол с передачи Томаса Дилейни. В оставшееся время гости пытались переломить ход встречи, однако матч так и завершился победой датчан.

По итогам 6 туров Дания заняла вторую строчку с 12 очками, а Франция осталась на третьем месте, набрав 5 баллов.

Дания - Франция 2:0

Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Дания: Шмейхель - Кристенсен, Кристенсен, Андерсен, Мэле - Дилэйни (Кьер, 72), Эриксен, Хейбьерг - Дамсгор (Линдстрем, 60), Дольберг (Хейлунд, 60), Ольсен (Брэйтуэйт, 72).

Франция: Ареоля - Павар, Упамекано, Бадиашиле, Салиба (Клосс, 46), Менди (Трюффер, 65) - Тчуамени, Камавинга (Фофана, 46) - Жиру (Нкунку, 65), Гризманн (Коло-Муани, 81), Мбаппе.

Предупреждения: Дилэйни, Хейлунд.