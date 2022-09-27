Нападающий сборной Шотландии: Должны продемонстрировать грандиозное выступление
Нападающий сборной Шотландии Че Адамс прокомментировал предстоящий матч Лиги наций против Украины.
Несмотря на недавние заявления тренера шотландцев Стива Кларка о вирусе в команде, форвард сообщил, что будет готов выйти на поле.
"Я чувствую себя прекрасно. Я тренировался утром и чувствую себя лучше.
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Это один из тех матчей, который мы должны преодолеть и продемонстрировать грандиозное выступление.
Я жесткий, я могу играть. Если бы было хуже, то не смог бы, но я в форме и готов сыграть", - приводит слова Адамса Daily Record.
Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.