Нападающий сборной Шотландии: Должны продемонстрировать грандиозное выступление

Нападающий сборной Шотландии Че Адамс прокомментировал предстоящий матч Лиги наций против Украины.

Несмотря на недавние заявления тренера шотландцев Стива Кларка о вирусе в команде, форвард сообщил, что будет готов выйти на поле.

"Я чувствую себя прекрасно. Я тренировался утром и чувствую себя лучше.

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Это один из тех матчей, который мы должны преодолеть и продемонстрировать грандиозное выступление.

Я жесткий, я могу играть. Если бы было хуже, то не смог бы, но я в форме и готов сыграть", - приводит слова Адамса Daily Record.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.