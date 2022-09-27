Обидчики Украины попали в заявку Шотландии на матч Лиги наций

Шотландская сборная выйдет на матч с задачей не проиграть.

Во вторник, 27 сентября, сборная Шотландии проведет матч с Украиной в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций.

Главный тренер шотландской сборной Стив Кларк огласил заявку команды на поединок.

Голкиперы: Крэйг Гордон (Гарт-оф-Мидлотиан), Лиам Келли (Мотервелл), Джон Маклафлин (Рейнджерс);

Защитники: Стивен Кингсли (Халл Сити), Деклан Галлахер (Абердин), Грег Тейлор, Доиг (Верона);

Полузащитники: Джон Макгинн (Астон Вилла), Каллум Магрегор (Селтик), Билли Гилмор (Брайтон), Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Райан Джек (Рей Джек), Аарон Гики (Брентфорд), Кенни Маклин (Норвич).

Нападающие: Барри Маккей (Суонси), Линдон Дайкс (КПР), Че Адамс (Саутгемптон), Райан Кристи (Борнмут).

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Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Шотландия, которая начнется в 21:45 по Киеву.