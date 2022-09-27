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Украина побеждает Шотландию после первого тайма, однако по заработанным "горчичникам"

Вашему вниманию статистика первой половины встречи.
Вчера, 22:37
Украина - Шотландия / Getty Images
Украина - Шотландия / Getty Images
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Во вторник, 27 сентября, сборная Украины встречается с Шотландией в рамках финального тура Лиги наций.

В первом тайме команды не смогли открыть счет, завершив его со счетом 0:0.

По статистике подопечные Александра Петракова сделали пять ударов, лишь один из которых был в створ ворот. Шотландская команда же сделала четыре удара, один из которых заставил Андрея Лунина вступить в игру.

Владением мячом у Украины и Шотландии разнится - 55% на 45%. То же самое касается фолов. У "желто-синих" 8 фолов, а у соперника - 3.

Отметим, что у сборной Украины также имеются три желтых карточки, которые получили Михаил Мудрик, Андрей Ярмоленко и Данил Игнатенко.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций
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