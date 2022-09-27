Будущий форвард РБ Лейпцига отметился голом в стиле Ван Бастена в матче Лиги наций

Этот гол позволил его команде остаться в дивизионе В.

В группе В4 Лиги наций завершился матч шестого тура, в котором сборная Швеции сыграла вничью со сборной Словении. Этот результат позволил словенцам сохранить за собой право сыграть в Дивизионе В в следующем розыгрыше турнира.

Ничейный результат не был бы возможным без шедеврального гола форварда РБ Зальцбурга и сборной Словении Беньямина Шешко, которому удался удар в стиле Марко Ван Бастена или Тайсона (в зависимости от предпочтений).

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ДДанным взятием ворот Шешко вывел свою сборную вперед, но под занавес первой половины его будущий одноклубник Эмиль Форсберг восстановил паритет, который удержался до финального свистка.

Напомним, что во время летнего трансферного окна РБ Лейпциг выкупил у своего собрата Зальцбурга Беньямина Шешко за 20 миллионов евро, оставив игрока на сезон в Австрии.