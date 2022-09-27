iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Будущий форвард РБ Лейпцига отметился голом в стиле Ван Бастена в матче Лиги наций

Этот гол позволил его команде остаться в дивизионе В.
Вчера, 23:42
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images
0 0 0

В группе В4 Лиги наций завершился матч шестого тура, в котором сборная Швеции сыграла вничью со сборной Словении. Этот результат позволил словенцам сохранить за собой право сыграть в Дивизионе В в следующем розыгрыше турнира.

Ничейный результат не был бы возможным без шедеврального гола форварда РБ Зальцбурга и сборной Словении Беньямина Шешко, которому удался удар в стиле Марко Ван Бастена или Тайсона (в зависимости от предпочтений).

Читай также: Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 Видео голов и обзор матча плей-офф ЧЕ-2023

ДДанным взятием ворот Шешко вывел свою сборную вперед, но под занавес первой половины его будущий одноклубник Эмиль Форсберг восстановил паритет, который удержался до финального свистка.

Напомним, что во время летнего трансферного окна РБ Лейпциг выкупил у своего собрата Зальцбурга Беньямина Шешко за 20 миллионов евро, оставив игрока на сезон в Австрии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол швеция словения Лига наций РБ Лейпциг Беньямин Шешко
0 0 0

Статьи по теме

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Португалия - Испания 0:1 Обзор матча и видео гола Португалия - Испания 0:1 Обзор матча и видео гола
Испания, Италия, Хорватия и Нидерланды сыграют в плей-офф Лиги наций Испания, Италия, Хорватия и Нидерланды сыграют в плей-офф Лиги наций
ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция игр ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция игр
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
просмотров
Шотландия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
просмотров

Последние новости

Лига наций00:55
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Лига наций00:50
Португалия - Испания 0:1 Обзор матча и видео гола
Киберспорт00:39
ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция игр
Лига наций00:36
Испания, Италия, Хорватия и Нидерланды сыграют в плей-офф Лиги наций
НБА00:36
НБА запретила Карузо менять номер, так как его джерси хорошо продается
Европа00:21
Президент Аль-Хиляля подтвердил переговоры с Роналду
Лига наций00:12
Чемпионат Европы: Польша и Венгрия в первой корзине, Франция и Англия во второй, Украина - в третьей
Вчера, 23:59
Лига наций23:59
Лига наций-2024/25: состав дивизионов
Евро-202423:53
Украина будет в третьей корзине жеребьевки Евро-2024
Лига наций23:53
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK