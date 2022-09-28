Степаненко: Моменты были, но где-то мастерства не хватило, где-то везения не было

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал заключительный матч Лиги наций с Шотландией, завершившийся вничью 0:0.

Ничейный результат поединка оставил украинскую национальную команду на втором месте в группе и в Дивизионе B на следующий розыгрыш турнира.

"Мы настраивались на боевой матч, потому что понимали, что будет много борьбы. Поле было не для комбинационной игры. Было больше борьбы, длинных передач.

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У нас было пять-шесть хороших моментов, но где-то мастерства не хватило, где-то везения не было. Имеем то, что имеем.

Мы всегда думаем о нашей Украине, военных и том, что происходит в нашей стране.

Очень переживали за молодежную сборную, которую хотим поздравить с выходом на чемпионат Европы - это большое событие", - сказал Степаненко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Лиги наций Украина - Шотландия (0:0).