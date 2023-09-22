Украина - Сербия 1:2: обзор матча и результат игры 22.09.2023

Украинки не удержали победный счет и, в итоге, вовсе остались без очков.

В пятницу, 22 сентября, стартовал розыгрыш дебютной женской Лиги наций.

В первом матче группы 3 Лиги В женская сборная Украины встретилась со сборной Сербии. И, к сожалению, этот поединок нового турнира был проигран со счетом 1:2.

Хотя начинался он очень даже хорошо. На 20-й минуте Ольга Овдийчук воспользовалась ошибкой голкипера соперниц и вывела "желто-синих" вперед.

Но после перерыва сербские футболистки смогли изменить ход матча. Сначала Елена Чанкович успешно реализовала опасный штрафной удар, после чего Невена Дамьянович головой замкнула подачу с углового.

За оставшиеся 17 минут украинки не смогли вырвать хотя бы ничью и в результате проиграли. В следующем туре женская сборная Украины сыграет с Польшей. Этот матч состоится во вторник, 26 сентября.

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Украина - Сербия 1:2

Голы: Овдийчук, 20 - Чанкович, 64, Дамьянович, 79.

Украина: Самсон - Подольская, Корсун, Шматко, Петрик - Апанащенко (Глущенко, 90), Панцулая, Андрухив (Гирин, 60), Овдийчук, Козлова (Котяш, 80) - Калинина (Кравчук, 80).

Сербия: Костич - Лазаревич, Слович, Дамьянович, Влайнич (Фрайтович, 90) - Филипович, Павлович (Благоевич, 90+3), Чанкович - Поляк (Миливоевич, 58), Дамнянович (Чавич, 90), Миятович (Иванович, 58).

Предупреждение: Филипович.

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