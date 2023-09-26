Польша - Украина 2:1: обзор матча и результат игры 26.09.2023

Украинки с тем же самым счетом, что и в первой игре, уступили во втором поединке турнира.

Во вторник, 26 сентября, в Гдыне состоялся матч второго тура группы В3 женской Лиги наций, в котором сошлись сборные Польши и Украины.

К сожалению, "желто-синим" снова не удалось завоевать победу, проиграв 1:2.

В середине первого тайма хозяйки поля вышли вперед благодаря голу Эвы Пайор. Она же во второй половине поединка оформила дубль.

За десять минут до конца матча Любовь Шматко сократила отставание украинок, воспользовавшись передачей Анны Петрик. Но это был максимум, на который наша сборная могла рассчитывать в этот день.

Таким образом сборная Украины проиграла второй матч подряд с тем же самым счетом 1:2, ранее уступив сборной Сербии.

После двух туров Украина занимает третье место своего квартета, имея пока что ноль в графе набранных очков. В следующем туре подопечные Владимира Пятенко встретятся со сборной Греции. Эта игра состоится 27 октября.

Польша - Украина 2:1

Голы: Пайор 22, 67 - Шматко 80.

Польша: Кедржинек - Матысик, Грец, Зенвеич, Вьянковска - Грабовска, Паволлек, Лефельд (Собаль, 85) - Падилья (Врубель, 70), Пайор, Камчик (Шимчак, 90+4).

Украина: Самсон - Подольская, Корсун, Шматко, Петрик - Андрухив (Гирин, 46), Семкив, Панцулая - Овдийчук, Калинина, (Кравчук, 46), Козлова (Глущенко, 68).

Предупреждения: Камчик, Врубель - Панцулая, Кравчук, Петрик.

Удаление: Грец, 90+3 (Польша, прямая красная)

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