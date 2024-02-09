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Тренер соперника Украины в Лиге наций: Должны подняться в дивизион А

Чешская сборная готова составить конкуренцию украинцам в борьбе за повышение в классе.
Сегодня, 09:58
Иван Гашек / Getty Images
Иван Гашек / Getty Images

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги наций-2024/25, где соперниками его команды будут Украина, Албания и Грузия.

По его словам, перед ними будет стоять цель повышения в классе. Такую же задачу ранее озвучивал тренер украинской сборной Сергей Ребров.

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"Не хочу делать какие-либо расчеты, как не делал до жеребьевки. Наша задача понятная - мы должны подняться в дивизион А.

Группа сбалансирована, поэтому неважно кто, когда и с кем играет. Это будет битва в каждом матче", - приводит слова Гашека пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

Напомним, на ISPORT доступны полные результаты жеребьевки Лиги наций-2024/25.

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