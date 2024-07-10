Утверждены места проведения номинально домашних матчей сборной Украины в Лиге наций
Один поединок состоится в Чехии, а две игры пройдут в Польше.
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил места, где сборная Украины проведет свои номинально домашние матчи в новом розыгрыше Лиги наций в Дивизионе B.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Украинская национальная команда будет принимать Албанию 7 сентября в столице Чехии Праге.
В октябре матчи сборной Украины с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) состоятся в польских Познани и Вроцлаве соответственно.
Напомним, также сообщалось, что Сергей Ребров останется тренером сборной Украины после решения исполкома УАФ.
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