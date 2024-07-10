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Утверждены места проведения номинально домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Один поединок состоится в Чехии, а две игры пройдут в Польше.
Сегодня, 18:08
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил места, где сборная Украины проведет свои номинально домашние матчи в новом розыгрыше Лиги наций в Дивизионе B.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Украинская национальная команда будет принимать Албанию 7 сентября в столице Чехии Праге.

В октябре матчи сборной Украины с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) состоятся в польских Познани и Вроцлаве соответственно.

Напомним, также сообщалось, что Сергей Ребров останется тренером сборной Украины после решения исполкома УАФ.

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