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Стали известны подробности травмы Довбика - форвард пропустит матчи сборной Украины

Ожидается, что Артем сможет помочь Роме в матче против Дженоа.
Сегодня, 16:05
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский форвард Артем Довбик получил травму из-за которой пропустит сентябрьские матчи национальной команды в Лиге наций, где подопечные Сергея Реброва встретятся с Албанией и Чехией.

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Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, 27-летний футболист получил повреждение еще в матче 3-го тура Серии А против Ювентуса.

Источник отмечает, что Артем вернется в Италию, где пройдет медобследование. Пока его травма не выглядит серьезной. Ожидается, что форвард сможет помочь "волкам" сразу после международной паузы в игре против Дженоа.

Напомним, номинально домашний для Украины матч Лиги наций с Албанией состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21:45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии.

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