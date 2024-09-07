Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
В субботу, 7 сентября, сборная Украины в номинально домашнем стартовом матче группового раунда Лиги наций встретится с Албанией.
В день игры участники поединка провели традиционное совещание, на котором согласовали, в каких формах выйдут на поле.
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Как сообщает официальный сайт УАФ, сборная Украины проведет матч в желтом комплекте экипировки, а национальная команда Албании сыграет в красном.
Напомним, что матч Лиги наций Украина - Албания состоится в столице Чехии Праге на стадионе epet ARENA и начнется в 21:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Албания.
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