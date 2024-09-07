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Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций

Украинцы и албанцы встретятся в стартовом поединке группового этапа турнира.
Сегодня, 13:58
Украина сыграет с Албанией / Getty Images
Украина сыграет с Албанией / Getty Images

В субботу, 7 сентября, сборная Украины в номинально домашнем стартовом матче группового раунда Лиги наций встретится с Албанией.

В день игры участники поединка провели традиционное совещание, на котором согласовали, в каких формах выйдут на поле.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, сборная Украины проведет матч в желтом комплекте экипировки, а национальная команда Албании сыграет в красном.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Напомним, что матч Лиги наций Украина - Албания состоится в столице Чехии Праге на стадионе epet ARENA и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Албания.

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