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"Выполнили тяжелую работу, чтобы перевернуть игру": Тренер Албании - о победе над Украиной

Сильвиньо оценил успешный старт в Лиге наций в поединке с украинцами.
Сегодня, 08:58
Сильвиньо / Getty Images
Сильвиньо / Getty Images

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо проанализировал победу над Украиной в стартовом матче Лиги наций.

Накануне албанцы в выездном поединке пропустили первыми, но сумели ответить двумя результативными ударами - 2:1.

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"Очень важная победа. Помню, что последняя победа в официальном матче была давно над Чехией. У нас сложная группа и отлично, что мы начали турнир таким образом. Считаю, мы играли хорошо и заслужили это.

Сборная Украины - очень техничная команда, это сильный соперник. Было непросто, но мы выполнили тяжелую работу, чтобы после пропущенного мяча перевернуть игру.

В контексте будущей борьбы в этом турнире эта победа была ключевой, ведь Грузия и Чехия - очень сильные команды", - приводит слова Сильвиньо Telegrafi.com.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Албания (1:2).

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