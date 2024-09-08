Лидер сборной Албании - о матче с Украиной: Мы пытались играть в свой футбол

Сборная Албании неожиданно обыграла национальную команду Украины на старте нового розыгрыша Лиги наций. Албанцы первыми пропустили, но сумели дважды поразить ворота Анатолия Трубина.

Читай также: Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Футболист сборной Албании Кристьян Асллани подвел итоги поединка, заявив, что его национальная команда пыталась играть в свой футбол против Украины:

"Мы добились победы на выезде над командой, очень хорошо играющей в футбол. До этого у нас было много матчей без побед.

Это была первая игра, мы хорошо начали и теперь на шаг впереди. Мы знали, что будет сложно, но пытались играть в свой футбол. Могли бы сделать больше в атаке, но заработали три очка, поэтому все остальное не столь важно. Нам нужна была эта победа, мы счастливы.

Борьба в конце с Манайем за исполнение штрафного? Я очень хорошо дружу с Рэйем, мне было досадно, но это осталось на поле. Я был расстроен, потому что я так люблю выполнять штрафные удары, которые я тренировал с самого детства. Но у него тоже хороший удар. Я плохо отреагировал, потому что расстроился. Несколько минут не хватило, но с Рейем конфликта нет. Мы тогда пошутили: нет проблем, но я пробью следующий штрафной", - цитирует Аслани издание Panorama Sport.

Напомним, следующий матч наша национальная команда проведет во вторник, 10 сентября. Украина встретится с командой Чехии, которая в первом туре разгромно проиграла грузинам (4:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!