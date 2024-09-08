12-й игрок: Фанат попытался пополнить состав сборной Англии перед матчем с Ирландией

Болельщик проник на поле и практически реализовал свою задумку, но вмешалась охрана.

Фанат присоединился к игрокам сборной Англии перед матчем / Getty Images

Сборная Англии в субботу, 7 сентября, стартовала во втором дивизионе Лиги наций гостевым матчем с Ирландией.

Английская команда одержала победу 2:0 благодаря голам Деклана Райса и Джека Грилиша, а началось это противостояние с курьезного эпизода.

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Перед матчем один из болельщиков сумел проникнуть на поле и стал в один ряд с представителями сборной Англии, сообщает The Independent.

Фанат облачился в идентичную с футболистами форму "трех львов" с номером "69" и дополнил шеренгу игроков. Правда, выдавало шутника отсутствие предматчевой верхней одежды.

Охрана, все же заметив "лишнего футболиста", увела его с поля до начала исполнения гимнов стран.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Ранее и.о. главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандального Гринвуда в сборную.

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