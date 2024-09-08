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"Могли забить три-четыре гола": Защитник сборной Албании оценил победу над Украиной

Игрок отметил доминирование свой команды в противостоянии с украинцами.
Сегодня, 13:31
Ардиан Исмайли / Getty Images
Ардиан Исмайли / Getty Images

Защитник сборной Албании Ардиан Исмайли поделился впечатлениями от победы над Украиной (2:1) в стартовом матче Лиги наций.

Игрок, сравнявший счет в поединке, считает, что его команда могла выиграть более убедительно.

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"Мы знали, что Украина физически сильная, ничем не отличается от Чехии. Благодаря чрезвычайной тактике, болельщикам и беспрецедентной борьбе, помогая друг другу, мы одержали эту победу. Мы впервые обыграли Украину.

Мы верили, что у нас есть шансы на победу. Мы доминировали в матче с Украиной. Мы могли забить три-четыре гола. Мы это вполне заслужили. В последние 15 минут нам пришлось защищать результат, это нормально, но нам удалось взять три очка", - приводит слова игрока Telegrafi.com.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Албания (1:2).

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