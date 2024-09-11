"Лучше играть на пустом стадионе": Вингер сборной Чехии раскритиковал своих болельщиков за матч с Украиной

Вингер сборной Чехии Вацлав Черны прокомментировал победу над Украиной в матче Лиги наций, оставшись недовольным собственными болельщиками.

Накануне чешская команда на своем поле обыграла украинцев со счетом 3:2.

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"Я понимаю, что последние результаты не были положительными, но хотелось бы, чтобы мы снова стали футбольной нацией. Нельзя допускать то, что было на стадионе в Праге. Это было странно.

Нельзя так продавать билеты. Как это позволили? Лучше тогда играть на пустом стадионе.

Мы - сборная Чехии и мы играем в Праге. Все видели, как это выглядело. Просто ужасно. Сержусь ли я? Да", - приводит слова Черны isport.blesk.cz.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Чехия - Украина (3:2).

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