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Маркевич - о матче Украины с Грузией в Лиге наций: Очень многое будет зависеть от настроя

Мирон Богданович верит в подопечных Сергея Реброва.
Сегодня, 14:20
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Грузии в Лиге наций:

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"В последние годы наши завтрашние соперники под руководством французского специалиста Вилли Саньоля играют от обороны, хотя грузинский футбол всегда славился, прежде всего, сильной атакой. Это изменение стиля благодаря качественной организации игры пошло на пользу. Грузины хорошо себя проявили на недавнем Евро в Германии, уверенно лидируют в Лиге наций. Однако это отнюдь не значит, что они являются фаворами в противостоянии с Украиной.

По-моему, очень многое будет зависеть от настройки. Подопечные Сергея Реброва преобладают в классе и должны реализовать свои «козыри». Также они должны отдавать себе отчет, что на кону – сохранение «прописки» в Лиге В. Действительно, в последнее время наших сборников преследуют травмы, но все равно хватает боеспособных исполнителей. Вот завтра Георгий Судаков пусть доказывает, что заслуживает играть в топ-чемпионате, а Артем Довбык, наконец, проявит себя не только на клубном уровне.

Я верю в украинскую сборную, убежден, что она не проиграет, хотя ввиду турнирной ситуации такой итог нас не устраивает. Поэтому будем ждать от наших ребят большего, - цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, матч Украина – Грузия состоится завтра, 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирон Маркевич

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