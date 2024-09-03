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Маркевич похвалил Ротаня за уверенный старт Александрии в УПЛ

Мирон Богданович высказался касательно тренерского штаба Александрии.
Сегодня, 11:16
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич

Легендарный украинский специалист Мирон Маркевич подвел итоги стартовых туров украинской Премьер-лиги, похвалив бывшего ныне возглавляющего Александрию бывшего подопечного Руслана Ротаня:

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"На первое место поставлю Александрию, которая лидирует в чемпионате и пока не теряет очки. Чувствуется, что Ротань проделал хорошую работу. Забить четыре мяча Шахтеру это не так просто. Респект тренерскому штабу.

Динамо и Рух играют более или менее стабильно. Полесье подтянулось после неудачного старта, начали забивать. Большинство команд равны.

Провалы? - Пока не впечатляет Шахтер. Внизу таблицы все предсказуемо. Бывшие в прошлом году аутсайдеры остались", - цитирует Маркевича портал Украинский футбол.

Напомним, в УПЛ сыграно 5 туров, но некоторые команды переносили свои матчи из-за участия в квалификациях еврокубков. Матч Кривбасс - Шахтер не был доигран из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирон Маркевич Руслан Ротань

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