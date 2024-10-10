"Он знает мою позицию": Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Капитан Динамо Андрей Ярмоленко не был вызван в расположение сборной Украины на предстоящие матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.

Вингер оказался лишь в резервном списке. Главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров рассказал о причинах такого решения.

"Андрей не попал в сборную, потому что сейчас, на мой взгляд, очень большая конкуренция игроков из национального чемпионата. Мы вообще смотрим на Лигу наций, как на турнир, где можно посмотреть на кандидатов в сборную".

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"Да, я разговаривал с Андреем. Я объяснял, не знаю, откуда появилась информация, что я с ним не разговаривал и не объяснял ему".

"Я считаю, что он игрок национальной сборной. Я разговаривал с Андреем и рассказал свою позицию. Я считаю, что очень важно для нас предоставлять шанс кандидатам, проявляющим себя в национальном чемпионате", - заявил наставник во время пресс-конференции.

Напомним, что Украина сыграет с Грузией в третьем туре Лиги наций. Эта встреча состоится в пятницу, 11 октября, в 21:45 по киевскому времени.

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