Украину и Чехию рассудит рефери, работавший на скандальном матче "сине-желтых" с Италией

Испанец Гильермо Куадра год назад был четвертым арбитром в поединке украинцев в отборе Евро-2024.

В понедельник, 14 октября, сборная Украины в Польше проведет номинально домашний матч четвертого тура группового раунда Лиги наций в квартете В1 против Чехии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена испанская бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой.

На линиях ему будут помогать соотечественники Гуадалупе Поррас Аюсо и Иньиго Прието. Обязанности четвертого рефери выполнит Мигель Анхель Ортис Ариас.

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Ранее Куадра еще не работал главным арбитром на матчах с участием сборной Украины, но относительно недавно пересекался с "сине-желтыми". Испанец исполнял обязанности четвертого судьи в бригаде рефери во главе с Хесусом Хилем Мансано на поединке квалификации Евро-2024 между украинцами и Италией (0:0), который состоялся 20 ноября 2023 года. В компенсированное время того матча сборная Украины могла рассчитывать на пенальти, когда Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с соперником, но судьи не увидели фола в том эпизоде и одиннадцатиметровый удар не назначили.

Напомним, что матч Лиги наций Украины - Чехия будет сыгран 14 октября во Вроцлаве на Тарчински Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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