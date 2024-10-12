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"У нас две игры": Ребров объяснил отсутствие Кабаева и Степаненко в заявке матча против Грузии

Футболисты готовятся к игре против Чехии.
Сегодня, 12:18
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Национальная сборная Украины минимально обыграла Грузию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объяснил отсутствие Владислава Кабаева и Тараса Степанека в заявке на матч:

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"Нет, нет травмы у Кабаева. Я очень благодарен Власти. Все работали на этом сборе очень тщательно и готовились к двум играм. Напомню, что у нас две игры.

Что касается Степаненко, то надеюсь и уверен, что Тарас будет готов к следующей игре против Чехии", - заявил Ребров.

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

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