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Дебютант сборной Украины дал совет Реброву перед матчем с Чехией в Лиге наций

Александр Назаренко считает, что не стоит менять победный состав.
Сегодня, 17:35
Александр Назаренко / УАФ
Александр Назаренко / УАФ

Уже сегодня, 14 октября, сборная Украины проведет матч четвертого тура Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва сыграют против национальной команды Чехии.

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Дебютант "сине-желтых" Александр Назаренко поделился ожиданиями от матча, посоветовав Сергею Реброву не менять победный состав:

"С Чехией надо быть готовым к борьбе. Они там все очень высокие, хорошо умеют бороться. Восстановление? Если хорошо восстановиться, то мне однажды достаточно. Сергей Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял", - сказал Назаренко.

Напомним, матч Украина – Чехия состоится сегодня, 14 октября. Старт встречи запланирован в 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров Алекандр Назаренко

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