Грузия - Украина: соперники определились с формами на матч Лиги наций

Украинцы сегодня в Батуми будут противостоять грузинам.

Украина сыграет в гостях с Грузией / Getty Images

В субботу, 16 ноября, сборная Украины проведет на выезде матч пятого тура группового раунда Дивизиона В Лиги наций против Грузии.

Перед игрой состоялось традиционное совещание участников поединка, на котором было определено, в каких формах соперники выйдут на поле.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, сборная Украины проведет матч в желтой экипировке. Грузинская команда сыграет в красно-черном комплекте.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Грузии в пятом туре группового этапа Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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