Украинец в МЛС остался без тренера

У вингера юношеской сборной Украины Геннадия Синчука будет новый тренер. Канадский Монреаль уволил Лорана Куртуа с должности, сообщает официальный сайт клуба.

46-летний специалист потерял работу на фоне неудачного старта сезона. Квебекцы набрали всего 1 очко в пяти поединках регулярного первенства и оказались на дне конференции. Куртуа работал с Монреалем с января 2024-го и в прошлом году вывел команду в плей-офф.

В. о. главного тренера команды стал экс-хавбек итальянских Фиорентины и Наполи Марко Донадель. За полтора десятилетия выступлений в МЛС с Монреалем обычно работают франкоязычные специалисты. До Куртуа квебекцев тренировали Вилфрид Нанси, Тьерри Анри, Реми Гард и другие.

Кстати, австралиец Постекоглу получил ультиматум руководства Тоттенхэма.

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