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Футбол

"Эта часть закончена": Роналду оставил загадочное сообщение в Instagram

Криштиану, похоже, попрощался с Ан-Насром.
Вчера, 00:25       Автор: Василий Медвидь
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду оставил интересное сообщение в Instagram.

Португалец намекнул на то, что может покинуть ряды «желто-синих» после окончания контракта.

«Эта глава закончена.

Но история? История продолжает писаться.

Спасибо вам всем», - написал форвард.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.

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