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Футбол

Месси прогнозируемо возглавил рейтинг проданных футболок МЛС

Чемпион мира подтвердил свою популярность в Северной Америке.
Вчера, 23:38       Автор: Антон Федорцив
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images

Лидер Интера Майами Лионель Месси оказался на вершине рейтинга популярности в МЛС. Футболки аргентинца продаются чаще всего, сообщает официальный сайт лиги.

В период с 1 января по 1 мая футболка с фамилией Месси стала самой продаваемой среди болельщиков. Вторым по популярности оказался одноклубник нападающего Луис Суарес. Тройку лидеров замкнул Мигель Альмирон из Атланты Юнайтед.

В топ-25 попала тройка знаковых европейцев. Немец Марко Ройс (Лос-Анджелес Гэлакси) оказался на 15-й позиции, а хавбек Интера Майами Серхио Бускетс расположился сразу за ним. Форвард Лос-Анджелеса Оливье Жиру – 19-й.

Напомним, ранее Интер Майами едва не проиграл Аль-Ахли матч-открытие Клубного ЧМ-2025.

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