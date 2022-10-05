iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Cуарес может перебраться в МЛС

Лос-Анджелес Гэлакси, вероятно, получит в свое распоряжение звезду мирового масштаба.
Сегодня, 00:31
Луис Суарес
Луис Суарес
0 0 0

Нападающий уругвайского Насьоналя Луис Суарес может стать футболист ЛА Гэлакси.

Как сообщает каталоская радиостанция RAC1, футболист имеет возможность перебраться в МЛС на правах свободного агента.

Читай также: Игуаин объявил о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона МЛС

Контракт 35-летнего уругвайца с местным клубом заканчивается перед чемпионатом мира в Катаре, который пройдет уже в ноябре.

Детали возможного соглашения американской команды с форвардом не уточняются

Напомним, ранее Суарес выступал за Аякс, Ливерпуль, Барселону и Гронинген. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол МЛС Луис Суарес Лос-Анджелес Гэлакси
0 0 0

Статьи по теме

Симеоне - о поражении от Брюгге: Впереди еще много матчей, не нужно волноваться Симеоне - о поражении от Брюгге: Впереди еще много матчей, не нужно волноваться
Лига чемпионов: Бавария разгромила Викторию, Наполи уничтожил Аякс Лига чемпионов: Бавария разгромила Викторию, Наполи уничтожил Аякс
Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико
Экс-футболисту Ман Сити и Реала грозит 9 лет тюрьмы за изнасилование Экс-футболисту Ман Сити и Реала грозит 9 лет тюрьмы за изнасилование
Помочь журналистам

Видео

Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:11
Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:55
Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:44
Симеоне - о поражении от Брюгге: Впереди еще много матчей, не нужно волноваться
Другие страны00:31
Cуарес может перебраться в МЛС
Лига Чемпионов00:06
Лига чемпионов: Бавария разгромила Викторию, Наполи уничтожил Аякс
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Интер одержал минимальную победу над Барселоной в Лиге чемпионов
Европа23:53
Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико
Киберспорт23:49
NaVi уничтожили соперника на RMR-турнире, electronic показал феноменальную игру
Лига Чемпионов23:40
Баварии покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
Бокс23:09
Промоутер сообщил, когда и где Джошуа может провести следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK