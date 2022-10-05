Cуарес может перебраться в МЛС

Лос-Анджелес Гэлакси, вероятно, получит в свое распоряжение звезду мирового масштаба.

Нападающий уругвайского Насьоналя Луис Суарес может стать футболист ЛА Гэлакси.

Как сообщает каталоская радиостанция RAC1, футболист имеет возможность перебраться в МЛС на правах свободного агента.

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Контракт 35-летнего уругвайца с местным клубом заканчивается перед чемпионатом мира в Катаре, который пройдет уже в ноябре.

Детали возможного соглашения американской команды с форвардом не уточняются

Напомним, ранее Суарес выступал за Аякс, Ливерпуль, Барселону и Гронинген.