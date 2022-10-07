Ярмоленко забил второй гол за Аль-Айн и помог своей команде одержать победу

Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил второй мяч в составе Аль-Айна, отличившись в матче с одним из аутсайдеров чемпионата ОАЭ Диббой.

Капитан сборной Украины вышел на поле в стартовом составе и отрыл счет в поединке на шестой минуте, откликнувшись на передачу под удар с центра штрафной.

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Под конец встречи команда Сергея Реброва второй раз поразила ворота соперника, одержав в итоге победу со счетом 2:0.

هجمة عيناوية جميلة تنتهي بالهدف الأول..

تمريرات متبادلة ينهيها يارمولينكو بتسديدة في شباك دبا#دبا_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/Ckhvh46CA4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2022

Отметим, что всего в этом сезоне на счету Ярмоленко в составе Аль-Айна два гола и две результативные передачи в чемпионате ОАЭ.

На данный момент подопечные Реброва с десятью очками занимают третье место в турнирной таблице эмиратского первенства и отстают от лидера на два очка, имея на один сыгранный матч больше.