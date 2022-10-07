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Ярмоленко забил второй гол за Аль-Айн и помог своей команде одержать победу

Украинец открыл счет в матче с аутсайдером чемпионата ОАЭ.
Сегодня, 19:42
Андрей Ярмоленко / twitter.com/alainfcae
Андрей Ярмоленко / twitter.com/alainfcae
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Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил второй мяч в составе Аль-Айна, отличившись в матче с одним из аутсайдеров чемпионата ОАЭ Диббой.

Капитан сборной Украины вышел на поле в стартовом составе и отрыл счет в поединке на шестой минуте, откликнувшись на передачу под удар с центра штрафной.

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Под конец встречи команда Сергея Реброва второй раз поразила ворота соперника, одержав в итоге победу со счетом 2:0.

Отметим, что всего в этом сезоне на счету Ярмоленко в составе Аль-Айна два гола и две результативные передачи в чемпионате ОАЭ.

На данный момент подопечные Реброва с десятью очками занимают третье место в турнирной таблице эмиратского первенства и отстают от лидера на два очка, имея на один сыгранный матч больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОАЭ Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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