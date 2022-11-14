Легендарный Сколари объявил о завершении карьеры

74-летний Луис Фелипе Сколари заявил об окончании своей тренерской карьеры. Его последним местом работы стал Атлетико Паранаэнсе, где Сколари займет пост технического директора. Главным тренером команды станет Пауло Турру - помощник Сколари.

"Все заканчивается хорошо, выполненным обещанием, что я дал президенту клуба. Я счастлив", - заявил тренер в последнем интервью.

Сколари возглавил Атлетико Паранаэнсе в мае 2022 года. А в воскресенье, 13 ноября, его подопечные обыграли Ботафого и заняли шестую строчку в чемпионате Бразилии. Благодаря этому команда примет участие в Кубке Либертадорес.

За свою 40-летнюю тренерскую карьеру Сколари дважды брал Кубок Либертадорес, а также дважды выигрывал чемпионат Бразилии. Но его главным достижением считается титул чемпиона мира со сборной Бразилии в 2002 году. Это пятый и последний титул пентакампеоне на текущий момент.

Также Сколари успел довести до финала Евро сборную Португалии и потренировать команды из Китая, Кувейта и Узбекистана.

На Чемпионате мира-2022 в Катаре, который стартует 20 ноября, бразильцы - одни из главных фаворитов турнира. Сможет ли Тите повторить достижение Сколари?