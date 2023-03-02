Аль-Айн Реброва и Ярмоленко поднялся на первое место в чемпионате ОАЭ

В рамках 18 тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн встретился с Диббой.

Коллектив Сергея Реброва добыл уверенную победу со счетом 3:0. Голы забивали Кайо, Жонатан и Суфьян Раими.

Таким образом, "боссы" завоевали шестую победу кряду в рамках национального первенства. Благодаря этому Аль-Айн поднялся на первое место в чемпионате.

Стоти отметить, что украинский вингер клуба Андрей Ярмоленко из-за травмы не играл в этом поединке.

Аль-Айн - Дибба 3:0

Голы: Кайо, 11, Раими, 61, Жонатан, 81.