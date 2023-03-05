Кривцов провел второй подряд полный матч за Интер Майами
И помог одержать победу над Филадельфией.
Сергей Кривцов продолжает демонстрировать высокий уровень в новом чемпионате. Украинец второй раз подряд вышел в стартовом составе и помог Интеру обыграть Филадельфию 2:0.
Напомним, что в своем дебютном матче экс-горняк отметился голом и стал лучшим игроком матча.
Защитник отыграл все 90 минут, однако результативными действиями не отличился. Голы забивали Жан Корентен и Роберт Тейлор.
Однако украинец был эффективен в защите, как минимум один раз Сергей спас команду от пропущенного гола, получив за свои действия 7.1 от портала WhoScored.
31-летний защитник совершил восемь выносов и один перехват. Также Сергей сделал 29 передач, из которых 24 оказались точными (83%).