Кривцов провел второй подряд полный матч за Интер Майами

И помог одержать победу над Филадельфией.

Сергей Кривцов продолжает демонстрировать высокий уровень в новом чемпионате. Украинец второй раз подряд вышел в стартовом составе и помог Интеру обыграть Филадельфию 2:0.

Напомним, что в своем дебютном матче экс-горняк отметился голом и стал лучшим игроком матча.

Защитник отыграл все 90 минут, однако результативными действиями не отличился. Голы забивали Жан Корентен и Роберт Тейлор.

Однако украинец был эффективен в защите, как минимум один раз Сергей спас команду от пропущенного гола, получив за свои действия 7.1 от портала WhoScored.

31-летний защитник совершил восемь выносов и один перехват. Также Сергей сделал 29 передач, из которых 24 оказались точными (83%).