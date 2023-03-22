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Легенда Манчестер Юнайтед возглавит звезд МЛС в матче против Арсенала

Уэйн Руни в очередной раз в своей карьере постарается огорчить "канониров".
Сегодня, 01:03
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Будущим летом, 19 июля, МЛС проведет свой звездный уик-энд, в рамках которого состоится матч звезд американской лиги против европейского гостя.

Их соперником станет нынешний лидер Английской Премьер-лиги - лондонский Арсенал в рамках предсезонного турне посетит Вашингтон, где сыграет против звезд МЛС.

Как сообщает Goal, американскую команду возглавит человек, которого прекрасно знают как в Вашингтоне, так и в Англии. Этим человеком станет легендарный форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, ныне работающий главным тренером в Ди Си Юнайтед.

Руни уже был участником подобного мероприятия, только в качестве игрока: в 2011 году в составе "красных дьяволов", а также в 2019 году, только уже на стороне объединенной команды звезд, играя против мадридского Атлетико.

Но и для "канониров" это будет уже не первый опыт. В 2016 году они победили команду МЛС со счетом 2:1. Победу команде тогда еще Арсена Венгера принес Чуба Акпом, а за звездный состав МЛС отметился Дидье Дрогба.

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Стоит также отметить, что 10 игроков лондонского клуба примут участие в Конкурсе умений, где им будут противостоять американские звезды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед МЛС Уэйн Руни Арсенал Лондон

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