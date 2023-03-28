Вратарь сборной США прямо на поле узнал пол своего будущего ребенка

Во вторник, 28 марта, сборная США принимала на своем поле в Орландо Сальвадор в рамках группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ.

Хозяева одержали победу со счетом 1:0, а для голкипера "звездно-полосатых" Мэтта Тернера матч увенчался еще более приятным событием.

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Вратарю лондонского Арсенала устроили церемонию определения пола его будущего ребенка прямо на поле.

Тернер ударил специально подготовленный мяч, который разлетелся в розовый порошок, а его партнеры по национальной сборной бросились поздравлять его с будущим рождением дочери.

Ранее сообщалось, что украинский вингер Жироны Виктор Цыганков поделился в соцсетях фотографией с новорожденным сыном.