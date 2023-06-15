Месси обновил рекордную серию результативности за сборную Аргентины
Форвард отметился голом в очередном матче действующих чемпионов мира.
В четверг, 15 июня, в Пекине в рамках товарищеской встречи сошлись сборные Аргентины и Австралии.
Уже на второй минуте поединка "альбиселесте" вышли вперед, благодаря голу Лионеля Месси.
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Будущий игрок Интер Майами, находясь на подступах к штрафной, получил мяч от Энцо Фернандеса и нанес обводящий удар в угол ворот, с которым не справился австралийский голкипер.
Как сообщает Bleacher Report, 35-летний форвард отметился в седьмом матче подряд за национальную сборную Аргентины, что стало его новым рекордом.
Ранее Лионель Месси высказался о возможности того, что он в будущем может перейти к тренерской работе.