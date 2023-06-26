Игрок, подозревавшийся в растлении несовершеннолетних, подпишет контракт с командой Руни

Гильфи Сигурдссон вскоре подпишет контракт с Ди Си Юнайтед ил МЛС, который возглавляет Уэйн Руни, сообщает Daily Mail.

В июле 2021 года игрока арестовали по подозрению в растлении несовершеннолетних. На время расследования его выпустили под залог. Спустя три дня Эвертон сообщил, что 33-летний экс-игрок сборной Исландии отстранен на время расследования, а в дальнейшем он не был заявлен на сезон-2021/22.

По завершению сезона истек срок его контракта и футболист остался без клуба. С того момента исландец не играл.

В апреле 2023 года полиция Большого Манчестера подтвердила, что против футболиста не будут предприниматься никакие дальнейшие действия.

По информации истточника, Сигурдссон сейчас находится в Вашингтоне, где он подпишет контракт со своей новой командой. Напомним, что Руни и Сигурдссон вместе играли за Эвертон в сезоне-2017/18.

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Ранее Гильфи Сигурдссона связывали с переходом в Галатасарай, но в итоге этого не произошло. По слухам, игроку предлагали контракт на 1,7 миллиона фунтов в год.

На данный момент Ди Си Юнайтед занимает девятое место в Восточной конференции МЛС.