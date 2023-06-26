iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок, подозревавшийся в растлении несовершеннолетних, подпишет контракт с командой Руни

Гильфи Сигурдссон возвращается в футбол спустя два года простоя.
Сегодня, 16:03
Гильфи Сигурдссон / Getty Images
Гильфи Сигурдссон / Getty Images

Гильфи Сигурдссон вскоре подпишет контракт с Ди Си Юнайтед ил МЛС, который возглавляет Уэйн Руни, сообщает Daily Mail.

В июле 2021 года игрока арестовали по подозрению в растлении несовершеннолетних. На время расследования его выпустили под залог. Спустя три дня Эвертон сообщил, что 33-летний экс-игрок сборной Исландии отстранен на время расследования, а в дальнейшем он не был заявлен на сезон-2021/22.

По завершению сезона истек срок его контракта и футболист остался без клуба. С того момента исландец не играл.

В апреле 2023 года полиция Большого Манчестера подтвердила, что против футболиста не будут предприниматься никакие дальнейшие действия.

По информации истточника, Сигурдссон сейчас находится в Вашингтоне, где он подпишет контракт со своей новой командой. Напомним, что Руни и Сигурдссон вместе играли за Эвертон в сезоне-2017/18.

Читай также: Легенда Тоттенхэма возглавил израильский клуб

Ранее Гильфи Сигурдссона связывали с переходом в Галатасарай, но в итоге этого не произошло. По слухам, игроку предлагали контракт на 1,7 миллиона фунтов в год.

На данный момент Ди Си Юнайтед занимает девятое место в Восточной конференции МЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Уэйн Руни Гильфи Сигурдссон Ди Си Юнайтед

Статьи по теме

Эвертон Миколенко заинтересован в игроке сборной Италии U-21 Эвертон Миколенко заинтересован в игроке сборной Италии U-21
Эвертон Миколенко интересуется форвардом сборной Швеции Эвертон Миколенко интересуется форвардом сборной Швеции
Эвертон Миколенко готов приобрести форварда сборной Уэльса Эвертон Миколенко готов приобрести форварда сборной Уэльса
Одноклубник Миколенко может перейти в МЮ Одноклубник Миколенко может перейти в МЮ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды17:07
Стрельба из лука на Европейских играх: Гунбин и Кожокарь вылетели в 1/16 финала
Олимпийские виды16:58
Микитась - бронзовый призер Европейских игр-2023 по муай тай
Олимпийские виды16:53
Тхэквондо на Европейских играх: Гарбар вылетел в четвертьфинале
Олимпийские виды16:40
Муай тай на Европейских играх: Микитась уступил в полуфинале
Олимпийские виды16:38
Стендовая стрельба на Европейских играх: Мильчев и Маловичко прошли в финал
Олимпийские виды16:37
Пулевая стрельба на Европейских играх: Тихова и Костевич заняли 4-ю строчку в своих финалах
Олимпийские виды16:36
Бокс на Европейских играх: Ковальчук и Бова вылетели в 1/8 финала, Хижняк вышел в 1/4 финала
Формула 116:35
Экс-команда мазепина подала заявку на вступление в Формулу-1
Украина16:18
To be continued: Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко
Другие страны16:03
Игрок, подозревавшийся в растлении несовершеннолетних, подпишет контракт с командой Руни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK