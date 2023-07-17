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Футбол

Мэр Форт-Лодердейла готовит для Месси необычный подарок

Аргентинца уже вовсю ждут на поле.
Вчера, 22:35
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионеля Месси ждет еще один очень символичный подарок в ближайшие дни, пишет Daily Mail.

Дело в том, что мэр городка Форт-Лодердейл, где базируется Интер Майами, намерен подарить аргентинцу ключи от города.

"Я намерен посетить его первую игру и надеюсь с ним встретиться. От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи.

Для футбола Южной Флориды настали славные времена", – заявил мэр Транталис.

Предполагается, что Лео выйдет на поле в майке Интера уже в пятницу, когда клуб будет принимать дома Крус Асуль.

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