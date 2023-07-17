Мэр Форт-Лодердейла готовит для Месси необычный подарок
Аргентинца уже вовсю ждут на поле.
Лионеля Месси ждет еще один очень символичный подарок в ближайшие дни, пишет Daily Mail.
Дело в том, что мэр городка Форт-Лодердейл, где базируется Интер Майами, намерен подарить аргентинцу ключи от города.
"Я намерен посетить его первую игру и надеюсь с ним встретиться. От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи.
Для футбола Южной Флориды настали славные времена", – заявил мэр Транталис.
Предполагается, что Лео выйдет на поле в майке Интера уже в пятницу, когда клуб будет принимать дома Крус Асуль.
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