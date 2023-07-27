Аль-Хилаль выбрал новую цель, если получит отказ от Мбаппе

Аль-Хилаль готов к тому, что Килиан Мбаппе не примет их предложение, потому клуб уже готов переключиться на другую цель, пишет L’Équipe.

Напомним, что ранее саудовский клуб предложил французу контракт на 700 млн долларов, однако Мбаппе склоняется к переходу в Реал.

Таким образом саудовцы готовы подписать на его место другого форварда. Издание утверждает, что больше всего Аль-Хилаль хотел бы получить Виктора Осимхена.

В течение текущего трансферного окна стало известно, что Наполи попросит за своего форварда 150-200 млн евро, что вполне по карману саудовцам.

А вот захочет ли нигериец уехать на Ближний Восток, когда он один из лучших форвардов в мире - большой вопрос.

Ранее, напомним, состав саудовских клубов пополнил Джодан Хендерсон.

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