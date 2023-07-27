iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аль-Хилаль выбрал новую цель, если получит отказ от Мбаппе

Виктор Осимхен выйдет подешевле француза.
Сегодня, 16:55
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Аль-Хилаль готов к тому, что Килиан Мбаппе не примет их предложение, потому клуб уже готов переключиться на другую цель, пишет L’Équipe.

Напомним, что ранее саудовский клуб предложил французу контракт на 700 млн долларов, однако Мбаппе склоняется к переходу в Реал.

Таким образом саудовцы готовы подписать на его место другого форварда. Издание утверждает, что больше всего Аль-Хилаль хотел бы получить Виктора Осимхена.

В течение текущего трансферного окна стало известно, что Наполи попросит за своего форварда 150-200 млн евро, что вполне по карману саудовцам.

А вот захочет ли нигериец уехать на Ближний Восток, когда он один из лучших форвардов в мире - большой вопрос.

Ранее, напомним, состав саудовских клубов пополнил Джодан Хендерсон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен Аль-Хилаль

Статьи по теме

Аль-Хилаль готов отпустить Мбаппе в Реал Аль-Хилаль готов отпустить Мбаппе в Реал
Аль-Хилаль предложил за Мбаппе космическую сумму Аль-Хилаль предложил за Мбаппе космическую сумму
Наполи и Осимхен не сходятся в условиях нового контракта Наполи и Осимхен не сходятся в условиях нового контракта
Наставник Наполи высказался о будущем Осимхена Наставник Наполи высказался о будущем Осимхена
Помочь журналистам

Видео

Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:52
Президент Баварии высказался о возможном трансфере Кейне
Лига конференций20:30
Голкипер Ворсклы выйдет на матч Лиги конференций под седьмым номером
Футбол20:29
Ворскла - Дила: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Киберспорт20:15
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча Monte - Furia
Европа20:06
Экс-капитаном МЮ заинтересовались итальянские клубы
ММА19:50
Ковингтон бросил вызов Макгрегору
Другие страны19:24
Месси сделал подарок своим новым партнерам после дебютной игры за Интер Майами
Европа19:22
Аль-Хиляль согласовал контракт с хавбеком ПСЖ
Другие19:04
"Впечатляющие цинизм и лицемерие": росия пригласит Украину на игры дружбы
Европа18:51
Милан объявил о подписании вингера Вильярреала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK