Экс-игрок Ливерпуля неожиданно получил дорогостоящий подарок от фаната в Саудовской Аравии

Бывший полузащитник Ливерпуля Фабиньо, перешедший этим летом в Аль-Иттихад, получил дорогой подарок от болельщика в Саудовской Аравии.

Один из местных фанатов сделал сюрприз для бразильского хавбека после его успешного дебюта за новую команду в стартовом туре саудовского чемпионата против Аль-Раеда (3:0).

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Когда Фабиньо покидал стадион, болельщик подошел к нему, поблагодарил за игру и вручил ему часы Rolex прямо со своей руки, сообщает Goal.com.

Бразилец был ошеломлен подобным жестом, что даже немного оконфузился, уронив подарок. Тем не менее футболист быстро поднял часы и показал, что с ними все в порядке.

Fabinho was gifted a Rolex by a fan because he played well… A FAN.



Na we can’t compete with Saudi 😂😂 pic.twitter.com/VgDWduDeEB — The Kop Watch (@TheKopWatch) August 14, 2023

Напомним, что Фабиньо перешел из Ливерпуля в Аль-Иттихад за 46 миллионов евро, подписав с саудовским клубом трехлетний контракт.

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