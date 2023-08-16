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Экс-игрок Ливерпуля неожиданно получил дорогостоящий подарок от фаната в Саудовской Аравии

Щедрый болельщик сумел удивить бразильского новичка Аль-Иттихада Фабиньо.
Сегодня, 01:20
Фабиньо вручили неожиданный подарок / twitter.com/TheKopWatch
Фабиньо вручили неожиданный подарок / twitter.com/TheKopWatch

Бывший полузащитник Ливерпуля Фабиньо, перешедший этим летом в Аль-Иттихад, получил дорогой подарок от болельщика в Саудовской Аравии.

Один из местных фанатов сделал сюрприз для бразильского хавбека после его успешного дебюта за новую команду в стартовом туре саудовского чемпионата против Аль-Раеда (3:0).

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Когда Фабиньо покидал стадион, болельщик подошел к нему, поблагодарил за игру и вручил ему часы Rolex прямо со своей руки, сообщает Goal.com.

Бразилец был ошеломлен подобным жестом, что даже немного оконфузился, уронив подарок. Тем не менее футболист быстро поднял часы и показал, что с ними все в порядке.

Напомним, что Фабиньо перешел из Ливерпуля в Аль-Иттихад за 46 миллионов евро, подписав с саудовским клубом трехлетний контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фабиньо Аль-Иттихад

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