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Гол и победа: Месси успешно дебютировал в МЛС и помог Интер Майами подняться с последнего места

Аргентинский нападающий впервые сыграл в матче регулярного чемпионата.
Сегодня, 09:58
Месси забил дебютный гол в МЛС / Getty Images
Месси забил дебютный гол в МЛС / Getty Images

В ночь на воскресенье, 27 августа, состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами встречался на выезде с Нью-Йорк Ред Буллс.

Команда из Флориды сумела одержать победу 2:0 благодаря голам Диего Гомеса и Лионеля Месси, прервав тем самым свою 11-матчевую безвыигрышную серию в турнире.

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Для Месси этот поединок стал дебютным в североамериканской лиге. Аргентинский нападающий начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 60-й минуте, когда Интер Майами минимально вел в счете, и под конец встречи установил окончательный результат.

Регулярный чемпионат МЛС

Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2

Голы: Гомес, 37, Месси, 89

Всего Месси уже записал на свой счет 11 голов и три результативные передачи в девяти матчах в составе Интер Майами.

Благодаря этой победе "чапли" поднялись со дна турнирной таблицы Восточной конференции МЛС. Сейчас флоридская команда с 21 баллом после 23 поединков занимает предпоследнее место, но имеет на два-три сыгранных матча меньше по сравнению с нынешними прямыми конкурентами в таблице.

Ранее сообщалось, что Месси стал самыми титулованным футболистом в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси интер майами

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