Интер Майами - Орландо Сити 1:1: обзор матча и результат игры 25.09.2023

Команда из Флориды без экс-барселонского "десанта" не смог обыграть одного из лидеров чемпионата.

В ночь на понедельник, 25 сентября, в США состоялся матч МЛС, в котором Орландо Сити принимал в гостях Интер Майами.

В стартовом составе флоридского коллектива традиционно вышел Сергей Кривцов.

При этом главный тренер Интера Тата Мартино не мог рассчитывать на Лионеля Месси и Жорди Альбу которые травмировались по ходу прошлого поединка. Также не был доступен Серхио Бускетс.

Однако даже без бывших игроков Барселоны Кривцов и компания смогла на равных противостоять второй команде Восточной конференции.

На старте второго тайма Интер вышел вперед благодаря голу Давида Руиса. Однако гости не смогли удержать свое преимущество пропустив от Данкана МакГвайра спустя 14 минут.

Орландо продолжает удерживать вторую строчку таблицы имея в активе 51 очко. А у Интера остается все меньше матчей чтобы добраться до плей-офф: 14-е место и 32 очка.

Статистика матча Орландо Сити - Интер Майами

Орландо Сити - Интер Майами 1:1

Голы: МакГвайр, 66 - Руис, 52.

Ожидаемые голы (xG)^ 1,51 - 0,79

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 11 - 16

Орландо Сити: Гальесе - Торгаллссон, Шлегель, Янссон, Сантос - Араужу, Картагена, Торрес, Перейра, Кортес - МакГвайр.

Интер Майами: Коллендер - Едлин, Авилес, Кривцов, Аллен - Руис, Арройо, Кремаски, Тейлор - Кампанья, Мартинес.

Предупреждения: Шлегель, Янссон - Авилес, Кремаски, Руис, Едлин, Арройо.

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